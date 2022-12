Ucraina. Zuppi: Invochiamo dono della pace

(DIRE) Bari, 21 Dic. – All’intercessione di San Nicola “vogliamo affidare la preghiera unanime di tutti, anche se espressa in lingue diverse, per invocare da Dio il dono della pace per l’Ucraina, la Russia e l’umanità intera”. Sono le parole che l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha pronunciato sulla tomba di San Nicola, nella cripta della basilica di Bari, assieme ai vescovi e i delegati della Conferenza episcopale della chiesa romano cattolica in Ucraina, della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. (Adp/Dire) 20:07 21-12-22