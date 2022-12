Ministro chiude 15° Conferenza Ambasciatori alla Farnesina

(DIRE) Roma, 22 Dic. – Una diplomazia più forte con un “governo politico che non la lascia mai sola nel momento della difficoltà” e con “alle spalle un Paese che non è rassegnato”. A indicare il cammino, le prospettive di “costruire ponti e dialogo”, “contare di più nel mondo” e “mettere a sistema le varie potenzialità dell’Italia: la cultura, la ricerca, l’intelligence, l’economia, lo sport”.

E’ la visione che emerge dalla due giorni della 15esima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori che si è svolta ieri e oggi in Farnesina secondo il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, che oggi ha concluso i lavori con un suo intervento. “Dobbiamo riscoprire lo spirito di dirsi servitori dello Stato: un tempo era un onore nelle famiglie avere un maestro, una persona che lavorava al ministero”, ha affermato il titolare della Farnesina.

“Quello del diplomatico, così come quello del politico, è un lavoro che comporta dei rischi, ma per farlo serve dirsi di esserne fieri e di vederselo riconosciuto”. L’obiettivo e la motivazione, ha proseguito Tajani, che è anche vice presidente del Consiglio dei ministri, “devono essere quelli di far contare di più il nostro Paese, ma non per una volontà egemonica ma perché siamo tenuti a farlo per i 60 milioni di italiani che vogliono essere governati e per i 6,5 milioni di italiani che vivono all’estero e che vogliono risposte”.

Il ministro ha poi ribadito che la politica interna ed estera devono essere “unite da un idem sentire”. Un concetto questo, costituisce un “terreno fertile” e un “indicazione” per la diplomazia , che può agire consapevole “di avere un governo che la sostiene sempre, così come può farlo solo un esecutivo politico”. (Bri/ Dire) 20:04 22-12-22