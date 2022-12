Un’ondata di denunce contro la Guardia Costiera tunisina, accusata di mettere in pericolo i migranti. Una questione che è stata sollevata da una cinquantina di associazione e ONG tunisine: “ci sono prove sempre più evidenti che la guardia costiera tunisina sia direttamente coinvolta in manovre pericolose, costate la vita a numerose persone migranti”.

La Guardia Costiera nega tutto, affermando tutto ciò come “accuse infondate” e affermando: “chiunque sia in possesso di prove contro la Guardia costiera tunisina a presentarle alle autorità giudiziarie o alle autorità ufficiali per determinare le eventuali responsabilità. In caso contrario queste note rimarranno solo false accuse”.



La direzione della Guardia nazionale, ha comunicato: “operare in conformità con la legislazione e le leggi nazionali e internazionali, anche in mare“, sottolineando che il compito della guardia costiera è quello di proteggere e salvaguardare gli esseri umani e non il contrario, rischiando anche la loro stessa vita (Fonte: ansamed.it).

AO