Padova: Sequestrate oltre 225.000 luminarie natalizie irregolari

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale in vista delle imminenti festività, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 225.000 luci natalizie irregolari, potenzialmente pericolose per i consumatori.

L’attività in rassegna, eseguita dai Baschi Verdi del Gruppo, ha riguardato l’immissione in commercio della suddetta merce, carente delle informazioni minime richieste per la vendita. In tale contesto, i militari hanno individuato un’impresa, operante nella provincia, che distribuiva al dettaglio e all’ingrosso materiale elettrico, tra cui luminarie natalizie, che, all’esito degli accertamenti, sono risultate irregolari, in quanto prive delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza o trascritte in lingua straniera.

In particolare, la normativa di settore prevede che il consumatore debba essere informato circa l’indice di surriscaldamento dei prodotti elettrici destinati a essere adoperati a bassa tensione, al fine di poter installare gli addobbi in sicurezza ed evitare scosse, cortocircuiti e, nella peggiore delle ipotesi, possibili incendi domestici. I controlli svolti presso i due punti vendita della stessa società hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo più di 225.000 luminarie a led e di segnalare il legale rappresentante alla Camera di Commercio di Padova per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa.

L’intervento delle Fiamme Gialle padovane, che fa seguito ai precedenti sequestri di 4 tonnellate circa di fuochi d’artificio e di oltre 10.000 giocattoli irregolari, s’inserisce nel più ampio novero dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei beni e servizi, orientati al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la proprietà industriale, il Made in Italy, il diritto d’autore e la sicurezza dei consumatori.