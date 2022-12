Reggio Calabria, si è tenuto ieri il Christmas Gala organizzato dall’ASD Briritmica

Presentato con professionalità e simpatia da Sofia Fava, la quale ha coinvolto le famiglie e le allieve sul palco, lo spettacolo ha portato in scena diversi stili, abbracciando la danza in tutte le sue forme e creando un connubio perfetto con gli attrezzi tipici della ginnastica ritmica quali cerchio, palla, clavette, nastro, fune sulle note di sinfonie natalizie.

L’obiettivo della Briritmica è quello di far conoscere, amare e apprendere l’arte di questa disciplina, partendo dai corsi base fino all’agonismo.

Lo spettacolo ha visto protagoniste le ginnaste della fascia GymGiocando, da 2 a 8 anni, la fascia Preagonismo e la fascia dell’Agonismo.

Tutte le ginnaste hanno eseguito in maniera impeccabile le coreografie ideate e curate dalla Dott.ssa Fabrizia Bordonaro, fondatrice e direttrice della scuola e dall’Istruttrice Tecnica Chiara Siclari, riscaldando i cuori dei presenti e facendo immergere il pubblico nel loro magico mondo.

Ospite dell’evento il Consigliere Comunale Mario Cardia, da sempre vicino all’associazione: “Evento bellissimo per una associazione che è cresciuta in modo esponenziale, merito di Fabrizia Bordonaro e della squadra che la affianca, l’augurio è che anche il 2023 sia un anno ricco di successi”.

I Presidenti Alberto Bordonaro e Maria Viglianti chiudono la serata augurando a tutti Buone Feste: “Si chiude un anno intenso di crescita per la nostra Società che ha lavorato duramente e ha preso parte a diverse iniziative agonistiche e sociali. E’ sempre una grande emozione passare il Natale insieme e la Briritmica è una Grande Famiglia, siamo molto soddisfatti dell’evento e cogliamo l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. Ci auguriamo che il 2023 sia un anno luminoso per le nostre ginnaste che ogni giorno dimostrano la loro dedizione e il loro impegno per questa disciplina.”

Comunicato Stampa