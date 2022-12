Scienziati scoprono per la prima volta iguane rosa baby nelle Galapagos

Una spedizione di scienziati e ranger del parco ha trovato per la prima volta le iguane rosa baby, una specie unica che abita il fragile ecosistema delle Isole Galapagos

Una spedizione di scienziati e ranger del parco ha trovato per la prima volta le iguane rosa baby, una specie unica che abita il fragile ecosistema delle Isole Galapagos, hanno riferito le autorità martedì. “Negli ultimi mesi, il team di spedizione ha documentato i siti di nidificazione e ha rilevato sia nidi attivi che cuccioli di iguana rosa giovanile di diverse età” sul vulcano Wolf, sull’isola Isabela, ha affermato in una nota il Parco nazionale delle Galapagos (PNG).

Finora gli esperti avevano trovato solo esemplari adulti di Conolophus marthae, una specie scoperta nel 2009 che si distingue per il colore rosa brillante e le macchie nere. “Questa scoperta è un progresso significativo che ci consente di identificare un modo per salvare l’iguana rosa”, ha affermato Danny Rueda, direttore del PNG, secondo le dichiarazioni rilasciate dall’organizzazione.

Con una popolazione compresa tra 200 e 300 individui, le iguane rosa possono risentire della presenza di specie invasive, come i roditori. “Conoscere tutti gli aspetti che rendono vulnerabile la loro esistenza ci consentirà di intraprendere azioni tempestive, soprattutto contro le specie invasive ed evitare così di interrompere i cicli naturali di questi fragili ecosistemi”, ha aggiunto Rueda. In totale, sono state effettuate sette spedizioni per indagare sulla vita delle iguane rosa e vi hanno partecipato scienziati e ranger del parco della PNG, della ONG Galapagos Conservancy e del Ministero dell’Ambiente ecuadoriano. Le isole Galapagos, situate a 1.000 km al largo della costa dell’Ecuador, ospitano due specie di iguane gialle, iguane rosa e iguane marine, anch’esse uniche al mondo.

L’isola Isabela, la più grande dell’arcipelago delle Galapagos, considerata Patrimonio dell’Umanità, ospita anche iguane gialle (Conolophus subcristatus) e tartarughe giganti (Chelonoidis becky). L’habitat delle iguane rosa è ristretto a una piccola area vicino alla sommità del vulcano Wolf, sul versante nord-est del colosso, la cui ultima eruzione è avvenuta nel gennaio di quest’anno. Secondo PNG, Wolf Volcano è uno dei luoghi più remoti in cui vengono svolte attività di conservazione, ricerca e controllo delle specie introdotte.

L’arcipelago, rivela Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è stato il laboratorio naturale dello scienziato inglese Charles Darwin e lo ha ispirato a scrivere la sua teoria sull’evoluzione delle specie nel XIX secolo.

c.s. – Giovanni D’Agata