USA, amiche e colleghe fanno il test del DNA e scoprono di essere sorelle

11:00 – Due amiche e colleghe, grazie a un test del Dna hanno scoperto di essere figlie degli stessi genitori biologici e di essere state adottate dallo stesso Paese.

La storia sembra quella di un film, ma non c’è nulla di inventato. Le due ragazze, si erano conosciute nel 2013 dietro al bancone del bar Russian Lady di New Haven (New York), dove entrambe lavoravano. Dopo alcuni mesi, sono diventate amiche, hanno cominciato a frequentarsi.