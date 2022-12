Francia. Spari a Parigi causano due morti, arrestato sospettato

(DIRE) Roma, 23 Dic. – E’ di almeno due morti e quattro feriti, due dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria che si è verificata oggi nel centro di Parigi, stando a quanto riferisce la prefettura della capitale della Francia. Secondo fonti delle forze dell’ordine rilanciate dai media francesi, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati sparati a Rue d’Enghien, nel decimo arrondissement, frequentata via nel cuore della città non distante dal museo del Louvre. La polizia ha informato che un’operazione è ancora in corso sul luogo dell’avvenimento e ha esortato i cittadini ad evitare la zona.

I quotidiani Le Monde e Le Figaro riportano che gli spari sarebbero avvenuti in un centro culturale curdo chiamato Ahmet Kaya, ma la notizia non sembra essere ancora confermata da fonti ufficiali. La polizia ha reso noto di aver arrestato un sospettato di 69 anni già noto alla giustizia per episodi che riguardano la violenza di stampo razziale. Un’indagine per omicidio, strage e violenza aggravata è stata aperta dalla procura di Parigi. Il vice sindaco della capitale, Emmanuel Gregoire, ha ringraziato le forze dell’ordine per la loro “rapida azione” e ha aggiunto: “I pensieri sono per le vittime e per coloro che hanno assistito a questo dramma”. (Bri/ Dire) 13:58 23-12-22