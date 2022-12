Afghanistan: niente lavoro per le donne

Una nuova stretta alle libertà della popolazione femminile afghana, i Talebani hanno disposto a tutte le ONG straniere e internazionali di non lavorare più con le donne, per via delle “gravi lamentele” legate al loro modo di vestire. Quest’ultimo sarebbe considerato troppo inappropriato nel mondo del lavoro. A dare la notizia è il ministro dell’economia afghano.

“Ci sono state gravi lamentele sul mancato rispetto dell’hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro delle donne nelle organizzazioni nazionali e internazionali”, queste sono le parole che arrivano direttamente dal ministero, e sono loro che approvano le licenze per le ONG che albergano in Afghanistan (Fonte: Ansa.it).

