Caserta. Polizia sequestra 95 kg di artifizi pirotecnici

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato sequestra 95 kg di artifizi pirotecnici

La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di ieri 23 dicembre ha denunciato in stato di libertà, un cittadino di nazionalità cinese, di anni 38 e regolare sul territorio nazionale, responsabile del reato di trasporto di articoli pirotecnici oltre il limite consentito dalla legge.

In particolare, nel corso dell’attività di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Sessa Aurunca, in Teano località Maiorisi SP 329, procedeva al controllo dell’autovettura condotta dal cittadino cinese, rinvenendo all’interno del veicolo sia sui sedili posteriori, abbassati, che nel porta bagagli numerose scatole di cartone. Alla specifica richiesta degli agenti, l’uomo riferiva di trasportare fuochi pirotecnici regolarmente acquistati presso la “Pirotecnica Teanese” esibendo le relative fatture di acquisto degli articoli appartenenti alle categorie F2, F1 e P1.

Dalla consultazione delle fatture, emergeva in modo inequivocabile che lo stesso trasportava articoli pirotecnici in quantità nettamente superiore al limite di 25kg. previsto dalla normativa vigente; pertanto veniva condotto presso gli uffici del Commissariato per espletare ulteriori accertamenti.

Alla luce delle risultanze dell’attività di p.g. compiuta dai poliziotti, si procedeva al sequestro dell’intero quantitativo del materiale pirotecnico dal peso di kg. 95, rinvenuto nell’abitacolo dell’autovettura, nonché a deferire in stato di libertà il cittadino cinese alla competente A.G.

Inoltre, nei confronti del soggetto si contestavano anche sanzioni per la violazione delle norme del Codice della Strada; infatti, si rilevava l’utilizzo del veicolo per un uso diverso da quello autorizzato (trasporto di cose anziché di persone), nonché la mancata revisione dello stesso.