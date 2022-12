Con lucciole robot e formiche contro il cancro, la natura viene in soccorso dell’umanità

Minacciati dai cambiamenti climatici e dall’attività umana, gli animali e le piante sono più utili che mai e continuano a contribuire alle scoperte scientifiche, a volte in modi inaspettati

“La natura ha impiegato centinaia di milioni di anni per ottimizzare soluzioni eleganti a problemi estremamente complicati. Quindi, se lo guardiamo, potremmo guadagnare tempo e trovare immediatamente soluzioni valide”, ha dichiarato Alon Gorodetsky dell’Università della California. Dai piatti caldi con pelle di calamaro al muco di mucca per combattere i virus a trasmissione sessuale, questa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è una selezione degli studi scientifici pubblicati nel 2022 ispirati alla natura.

– Gombo per fermare l’emorragia

Gli scienziati hanno estratto il muco dalle ghiandole salivari delle mucche e ne hanno creato un gel che potrebbe essere utile per fermare la diffusione dei virus a trasmissione sessuale (AFP/AFP/File)

Il gombo, una pianta tropicale utilizzata principalmente nei piatti creoli o africani, può fare miracoli in cucina e in medicina. Questo ortaggio verde, dalla consistenza gelatinosa, è stato studiato a fondo da Malcolm Xing, dell’Università di Manitoba, in Canada, e ha scoperto che dal suo succo (spremuto, essiccato e successivamente trasformato in polvere) si può creare un efficace gel bioadesivo. in grado di formare una barriera fisica e attivare il processo di coagulazione del sangue. Questo potrebbe servire come base per una sorta di “medicazione” naturale per arrestare rapidamente l’emorragia durante gli interventi chirurgici. Testato su ferite al cuore e al fegato di cani e conigli, il gel ha smesso di sanguinare in un minuto, senza bisogno di punti di sutura. Nei prossimi anni sarà testato sugli esseri umani.

– Muco di vacca contro le malattie sessualmente trasmissibili

Quando pensi al muco di mucca, la tua prima reazione è il disgusto. Ma uno studio condotto a settembre suggerisce che un lubrificante a base di questa sostanza potrebbe essere efficace nell’arrestare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili (MST) come l’HIV o l’herpes. Il muco contiene una proteina chiamata mucina che può avere proprietà antivirali. Gli scienziati lo hanno prelevato dalle ghiandole salivari delle mucche e lo hanno trasformato in un gel che, quando viene a contatto con piccoli virus, può ucciderli. I test di laboratorio hanno dimostrato che questo lubrificante potrebbe ridurre il rischio di infezione da HIV del 70% e l’herpes dell’80%.Tuttavia, questi studi sono ancora nella fase preliminare, avvertono i ricercatori, a differenza dei preservativi, la cui efficacia è stata più che dimostrata.

– Robot Firefly per missioni di soccorso

Le lucciole che illuminano il cielo notturno hanno ispirato gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) a creare minuscoli robot in grado di emettere luce quando volano. Per fare ciò hanno dotato i robot di ali dotate di muscoli artificiali, chiamati attivatori, a cui sono state aggiunte particelle elettroluminescenti. Quando i robot sono dotati di rapitori, potrebbero intervenire autonomamente in missioni di salvataggio in edifici crollati, accedendo ad aree che i robot più grandi non possono raggiungere.

– Formiche per rilevare il cancro

Rilevare i tumori con i metodi attuali (risonanza magnetica, mammografie…) è solitamente costoso e invasivo. Per questo motivo, gli scienziati stanno studiando con animali, come cani, ma anche formiche. In uno studio condotto dall’Università della Sorbona di Parigi Nord, che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, gli scienziati hanno utilizzato una ricompensa di acqua zuccherata per indurre una specie di formica ad annusare la differenza tra l’urina di topi con e senza tumori cancerosi. Un centinaio di formiche sono riuscite a rilevare il cancro alle ovaie e due tipi di cancro al seno nel 95% dei casi. Per addestrare un cane a questo lavoro, ci vogliono almeno sei mesi. Le formiche, in meno di un’ora sono già operative.

– Pelle di calamaro per mantenere caldo il caffè

Il cefalopode marino ha minuscoli organi chiamati cromatofori in grado di cambiare radicalmente dimensione o colore. Ispirato da questo, Alon Gorodetsky, coautore di uno studio pubblicato su Nature Sustainability a marzo , ha preparato “piccole isole di metallo che possono essere spinte via” e rimpicciolite per creare imballaggi in grado di regolare il livello di calore. Questo potrebbe essere utile, ad esempio, per mantenere in caldo panini o caffè.

“La natura è davvero la quintessenza dell’innovazione e dell’ingegneria”, ha affermato il ricercatore.

c.s. – Giovanni D’Agata