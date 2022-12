Milano: Evasi 7 giovani dal carcere

Sono sette i giovani evasi a Milano dall’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria”. Gli evasi si sarebbero aperti un varco nella recinzione per poi quindi scavalcare il muro di cinta. Avrebbero pure approfittato dei lavori in corso in quella parte dell’Istituto conosciuta come “cortile passeggi”.

I giovani detenuti fuggiti dal carcere hanno tra i 17 e i 18 anni, alcuni sono italiani. Pare che due di loro sarebbero stati già presi. In base a quanto rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. Sono tutt’ora in corso le ricerche degli altri evasi, le indagini sono iniziate da subito.

