“Reggio Live Xmas”, successo di pubblico per il Gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Singers

Bellissima serata di Gospel il giorno di Natale a Reggio Calabria. Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi di spicco di Baltimora di questo genere musicale, si sono esibiti a Piazza Italia per la terza serata della prima edizione del “Reggio Live Xmas”, coinvolgendo con la loro musica il pubblico presente.

Festival natalizio ad ingresso libero, organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria e la direzione tecnico-artistica affidata alla Show Net di Ruggero Pegna, ha in cartellone sei live con artisti scelti per il loro spessore, popolarità e attinenza al clima delle festività natalizie.

Sul palco di Piazza Italia si sono già esibiti Karima ed i Neri per Caso, rispettivamente il 20 e 21 di questo mese, che hanno richiamato un numeroso pubblico, come anche questa sera Eric Waddell ed il suo gruppo.

Eric Waddell è uno fra i più eccellenti direttore di coro e anche famoso docente e compositore, ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo amore per il gruppo da lui stesso creato, The Abundant Life Singers, gli ha permesso di condividere e sviluppare i suoi doni attraverso la musica. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione: un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel.

A questa sereta seguiranno domani, 26 dicembre, al Teatro Cilea il concerto di Alexia con la sua band, alle ore 19:00. Poi i due eventi conclusivi: il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, ad aprire il 2023 in Piazza Italia, in esclusiva internazionale direttamente da New York, il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, band di grandi musicisti dal genere tipico statunitense, tra country, blues, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi. Infine, sullo stesso palco di Piazza Italia giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 il divertentissimo concerto-spettacolo di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band.

(Foto di Katia Germanò)