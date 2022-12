Domani la Manovra in Senato per l’approvazione definitiva entro il 31 Dicembre

20.00 – Dopo l’approvazione alla Camera della Legge di Bilancio all’alba della Vigilia del Santo Natale, la Manovra passa domani, Martedì 27 Dicembre, al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva entro il 31 Dicembre, in modo tale da entrare in vigore dal 1 Gennaio, evitando così l’ esercizio provvisorio di bilancio.

Se il Parlamento non riuscisse a rispettare i tempi previsti dalla legge, entrerebbe in vigore l’ articolo 81 della Costituzione Italiana che prevede l’ esercizio provvisorio per periodi complessivamente non superiori a 4 mesi con pesanti limitazioni d’ azione per il Governo. Un esame, quello della Manovra, che si prospetta “blindato” visti i tempi strettissimi.

MS