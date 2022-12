Reggio Calabria, Associazione Dedalo: da domani Collettiva “Anime nuove” in Galleria Palazzo San Giorgio

Dal 27 al 30 Dicembre 2022 la Galleria di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria ospiterà l’ormai annuale collettiva d’Arte “Anime Nuove” organizzata dall’Associazione Dedalo e curata da Silvana Marrapodi.

La 3^ edizione della collettiva verterà sul tema natalizio e sulla promozione del territorio e dei paesaggi sconosciuti della Calabria, non mancheranno opere ispirate esclusivamente alle emozioni.

Gli artisti in esposizione saranno Giuseppe Iaria, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Federica Passaro Serecana, Gregorio Procopio, Carmelo Viglianisi e Antonella Silvana Viletti.

Per la prima volta, l’Associazione Dedalo ospiterà una stilista, Cheren Hesse Surfaro, che strabilierà gli spettatori con abiti ispirati al periodo Barocco e reinterpretati in chiave contemporanea.

Immancabile l’animazione serale, diventata ormai un must dell’Associazione Dedalo. Il 27 Dicembre alle ore 19:30 si esibirà l’attore e regista Giuseppe Polimeno nello spettacolo – monologo “Blu Sporco – The Third Place”, scritto, diretto e interpretato da lui stesso.

Il 28 Dicembre 2022 dalle ore 20:00 la Drag Queen Lady Patata intratterrà il pubblico presente con uno spettacolo di cabaret live.

La mostra si chiuderà il 30 Dicembre 2022 con l’estemporanea d’Arte, in cui gli artisti in un clima di amicizia e solidarietà, dipingeranno e scolpiranno per tutta la giornata, realizzando un’opera d’arte in loco.