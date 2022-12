Lavrov: Gli Stati Uniti vogliono conflitto più duro in Ucraina

09-20 – Il Ministro degli Esteri russo Sergej Viktorovič Lavrov durante un’intervista all’agenzia TASS, accusa Washington di voler rendere il conflitto in Ucraina ancora più violento.

“Non è un segreto che l’obiettivo strategico degli Usa e dei loro alleati Nato sia quello di ottenere una vittoria sulla Russia sul campo di battaglia per indebolire o addirittura distruggere il nostro Paese” (cit. RAI V), questa una delle frasi più taglienti che Lavrov ha indirizzato ai rivali statunitensi, rei anche secondo il ministro russo di voler interferire per romper del tutto i legami secolari tra la Federazione Russa e l’Europa.

Quella che da alcuni analisti erroneamente era stata immaginata come una guerra lampo si sta dimostrando un “pantano” dal quale è sempre più difficile venir fuori, una situazione grave per il popolo ucraino ed economicamente pesante per molti paesi europei.

FMP