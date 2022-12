Nella manovra economica 2023 anche misure previste per il Sud e la Calabria

Oggi in Senato inizia l’esame del disegno di legge di bilancio 2023, il quale dovrebbe essere approvato domani senza modifiche con la fiducia, per essere convertito in legge entro la fine dell’anno.

Tra le misure previste nella manovra economica in questione anche qualcosa che riguarda specificamente il Sud e la Calabria:

Pacchetto Sud

Via libera al pacchetto di misure per il Sud che vale in tutto 1,6 miliardi, cifra finanziata attingendo al Fondo europeo Sviluppo e Coesione. Prorogati a tutto il 2023 il credito di imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, gli incentivi per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes) e le aliquote agevolate per il credito di imposta sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione in favore delle impresmanovra economica 2023e localizzate al Mezzogiorno.

Calabria

Arrivano complessivamente 440 milioni di euro nel triennio 2024-26 dal Fondo sviluppo e coesione ‘per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico’. Con lo stesso emendamento è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 15 milioni di euro nel triennio 2023-25 da ripartire ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la riduzione del divario infrastrutturale.

Miriam Sgrò