USA: 27 morti a causa della tempesta artica a Buffalo

09-30 – Sono 27 le vittime, nella sola area di Buffalo, accertate causate dalla tempesta artica che si è abbattuta nelle ultime ore sugli Stati Uniti.

Le vittime sarebbero morte, in base alle strazianti testimonianze che arrivano dalle zone più colpite, in quanto rimaste intrappolate nelle loro auto o sotto cumuli di neve e ghiaccio. Altre persone sarebbero perite a causa del ritardo con cui sono state soccorse.

Le stime totali, al momento, raccontano di 50 morti in tutto il Paese. Il Presidente Joe Biden ha firmato lo stato di emergenza per lo Stato di New York. Quella zona risulta essere la più colpita dalla tempesta artica Elliot. (foto di repertorio)

HTTH