Capodanno internazionale a Reggio Calabria con il festoso e travolgente Bluegrass di Joe Bastianich e La Terza Classe, un altro evento del “Reggio Live Xmas” Della Città Metropolitana

Joe Bastianich: “Sarà Una Grande Festa, vi aspettiamo per brindare e scatenarci insieme, come si deve la notte di Capodanno!”

Dopo i successi dei progetti natalizi di Karima, Neri per Caso, Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers e Alexia, con un boom di presenze e di entusiasmo ad ogni appuntamento, tutto pronto nella splendida Piazza Italia di Reggio Calabria per il Capodanno Internazionale con la straordinaria band di Joe Bastianich e La Terza Classe a partire dalle 00:30, dopo la mezzanotte del 31 dicembre. L’ingresso è libero, anche questo evento fa parte del progetto “Reggio Live Xmas” organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal sindaco Carmelo Versace, con la collaborazione del Comune e la direzione tecnico-artistica di Ruggero Pegna.

A brevissima distanza dal lungomare più bello d’Italia e dal Museo Nazionale con i suoi Bronzi di Riace, tra scavi archeologi, Teatro Cilea e i magnifici Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio addobbati a festa, il popolarissimo musicista newyorkese accompagnato dai virtuosi componenti di un’autentica superband folk-country-blues, cominceranno il nuovo anno reggino e calabrese con il loro accattivante, festoso e scatenante bluegrass, genere tipico statunitense, appunto tra country, blues, rock, soul, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, capace di trascinare il pubblico fino al ballo.

Popolarissimo per essere stato giudice di Masterchef, imprenditore della ristorazione ed eclettico personaggio televisivo di fama internazionale, Joe Bastianich continua a sorprendere e mietere consensi anche da cantante e chitarrista di altissimo livello, accompagnato da una band davvero straordinaria. Sarà un live di oltre due ore, tra i successi internazionali del suo primo album Aka Joe, cover immense come Purple Rain di Prince e i brani del nuovo album Good Morning Italia, da Fall in Between, Longway Home, Like Stopping Waterfalls, alla stessa hit che dà il titolo all’album e al programma tv da lui condotto su Sky Arte.

“Come accade ad ogni nostro concerto – dice Bastianich, invitando tutti ad essere presenti a Reggio – siamo sicuri di trascinarvi sotto il palcoscenico a ballare! Tra tante proposte di Capodanno che ci sono arrivate da varie parti del mondo, abbiamo scelto Reggio Calabria senza esitare, terra bellissima e calorosa alla quale sono molto legato! Sarà una grande festa, vi aspettiamo per brindare e scatenarci insieme, come si deve la notte di Capodanno!”.

Numerose e continue le apparizioni televisive di Bastianich, da MasterChef, a Italia’s Got Talent, Amici Celebrities, Ballando con le stelle, fino a Le Iene di Italia 1. Joe Bastianich, The Restaurant Man, nato a New York il 18 settembre del 1968, fin da piccolo segue la musica di Led Zeppelin, Ramones, David Bowie e Rolling Stones. Questa passione emerge anche in vari programmi realizzati per Sky Arte, tra i quali On The Road, dove ha incontrato La Terza Classe, band folk e bluegrass approdata al noto show tv americano Music City Roots. Da vero influencer per la promozione di luoghi e prodotti enogastronomici, da sottolineare che Bastianich si è reso testimonial spontaneo delle eccellenze calabresi, inserendo la Cipolla Rossa di Tropea nei panini della più nota catena mondiale di ristorazione, che solo nel 2022 ha acquistato ben 50 tonnellate di cipolla rossa per i 630 ristoranti di tutta Italia, oltre a promuovere le bellezze della Calabria in programmi televisivi Rai e Sky e nelle sue pagine social con milioni di followers.

Confermato, intanto, il rinvio alle ore 19:00 del 6 gennaio 2023 del concerto-spettacolo di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band previsto per l’1 gennaio, in quanto Frassica è risultato positivo al Covid e salterà gli impegni dei prossimi giorni, compresa la diretta Rai1 di fine anno.

Il “Reggio Live Xmas” chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace e, come afferma il sindaco ff Carmelo Versace, “ne apre un altro, altrettanto importante, con l’augurio che possa essere di ulteriore successo, salute e serenità per la Città di Reggio e i reggini