Cultura. Piacenza città dell’anno, Reggi: Siamo sulla strada giusta

(DIRE) Bologna, 28 Dic. – Essere considerata da Artribune la città dell’anno dal punto di vista artistico e culturale per Piacenza è “un riconoscimento importante e per noi tutti la conferma che la direzione intrapresa è quella corretta”. A dirlo è Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che commenta così la classifica 2022 della nota rivista di settore.

Reggi rivendica dunque il risultato ottenuto dalla “promozione di una rete che a partire dalle principali istituzioni della città, come Fondazione, Comune di Piacenza e Camera di Commercio, sta lavorando per irradiare una visione, coinvolgere e coordinare importanti gallerie e soggetti anche privati presenti sul territorio e investire sul futuro della nostra comunità”. Nel 2022, sottolinea Reggi, ‘XNL Aperto’ è stata “l’edizione zero di un’iniziativa che, se crescerà, potrà rappresentare una svolta per Piacenza, che ha le carte in regola per diventare un polo rilevante per le arti contemporanee”. (San/ Dire) 17:21 28-12-22