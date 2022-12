Manovra. Governo pone fiducia al Senato

(DIRE) Roma, 28 Dic. – Le dichiarazioni di voto alla manovra inizieranno domani in Senato alle ore 9. Non essendoci stata la riunione dei capigruppo, la comunicazione è stata data direttamente in Aula dal presidente di turno del Senato Gian Marco Centinaio. Dopo sette ore di discussione generale nell’Aula del Senato ha avuto luogo la votazione sulla seconda parte della manovra, cioè dopo l’art. 1 dall’art. 2 all’art. 21, quelli contenenti le tabelle. I voti a favore sono oscillati da 101 a 103, con un solo 100, i contrari tra 67 e 70, gli astenuti da 1 a 3.(Sor/Dire) 17:15 28-12-22