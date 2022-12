Milano, incidente stradale: coinvolti un bus di linea ed una auto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Gozzoli per un incidente stradale tra un bus di linea e una autovettura. L’uomo di 48 anni alla guida della vettura è stato estratto dalle lamiere dagli operatori VVF e portato in codice rosso all’ospedale San Carlo, mentre l’autista ATM è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo ma è stato comunque trasportati in codice verde all’ospedale San Paolo. Sul posto sono giunte tre squadre VVF.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83701