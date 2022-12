Modena, ritrovato anziano disperso a Pavullo nel Frignano

Le unità cinofile del nucleo regionale VVF Emilia Romagna sono state impegnate nella ricerca di un anziano disperso a Pavullo nel Frignano, cittadina dell’Appennino modenese.

Scomparso da casa nel pomeriggio della Vigilia di Natale, dopo l¿allarme dei familiari erano immediatamente scattate le ricerche disposte dalla Prefettura. Vigili del Fuoco del comando hanno immediatamente attivato le previste procedure coordinando, con gli operatori TAS, le squadre sul territorio dal posto comando avanzato istituito nella zona delle ricerche. Sul campo sono state dispiegate tutte le risorse disponibili, dai droni del nucleo SAPR alle unità cinofile.

Proprio una di queste, nella mattinata del 26 dicembre, ha individuato il disperso riverso in un’area verde, in località S. Antonio, alla prima periferia della cittadina di Pavullo nel Frignano. Grazie alle temperature miti per il periodo ma anche alla tempra del suo fisico l¿uomo benché provato dalle due notti all’aperto era cosciente e in grado di parlare con i soccorritori.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83698