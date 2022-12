Sud Africa: sale il numero delle vittime dell’esplosione di un’autocisterna

Sale il bilancio delle vittime dell’esplosione di un’autocisterna avvenuta in Sud Africa durante la vigilia di Natale. Ad oggi e vittime sono 26, come testimoniano le autorità locali, di cui 8 sono morte dopo 48 ore per le ferite che presentavano.

Il premier della provincia di Gauteng, Panyaza Lesufi, ha dichiarato: “Abbiamo perso 26 persone in questa tragedia”. L’incidente è avvenuto all’interno di un tunnel, il camion trasportava circa 60.000 litri di gas GPL, e l’autocisterna era troppo alta per passare sotto il cavalcavia (Fonte: ansa.it).

AO