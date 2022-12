Afghanistan: professore strappa la propria pergamena di laurea in diretta tv

Un professore afghano dell’Università di Kabul ha strappato il proprio diploma in diretta tv, le immagini sono diventati subito virali e hanno fatto il giro del mondo.

“Non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l’educazione.Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema”, le parole del docente, che ha voluto compiere un atto rivoluzionario in nome delle donne afghane, andando contro il regime talebano, asceso ad Agosto 2021.

Pochi giorni fa è stata vietata l’università a tutto il popolo femminile afghano, dopo il nuovo “ordine” per le strade del paese è scoppiata una protesta (fonte: ansa.it).

