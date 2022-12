Covid. Bassetti: Tamponi molecolari a chi arriva dalla Cina in tutta UE

(DIRE) Genova, 29 Dic. – “Controllare i viaggiatori che provengono dalla Cina con tamponi molecolari, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, visto che il 95% di chi arriva in Italia ci arriva attraverso triangolazione da altri hub”. È la prima delle indicazioni di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, per contrastare “la potenziale bomba biologica cinese”. Secondo punto indicato dall’infettivologo in un post su Facebook è “sequenziare il più possibile per capire se ci siano mutazioni di Omicron non ancora conosciute o diverse da Omicron stessa, magari resistenti ai vaccini”.

Infine, “spiegare a chi ancora non l’ha fatto di prenotarsi per la dose di richiamo, parliamo unicamente di over 65 e fragili”. Per Bassetti, “se faremo queste cose semplici e urgenti, oltre che fondamentali, credo potremo continuare a vivere la nostra vita senza pericolosi ritorni al passato. È giusto essere preoccupati, ma non bisogna assolutamente avere paura. Attenzione al fenomeno senza allarmismo”. (Sid/ Dire) 17:41 29-12-22