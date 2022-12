Covid. Gasparri (FI): Non abbassare guardia: rilanciare campagna quarta dose

(DIRE) Roma, 29 Dic. – “Alla luce delle notizie che arrivano dalla Cina, invitiamo il governo a rilanciare la campagna vaccinale della quarta dose e ad affrontare questa situazione senza allarmismi, ma con il realismo che anche nelle settimane passate Forza Italia ha dimostrato con spirito collaborativo e con piena fiducia nell’operato del governo e del ministro”. Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dopo l’informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Già il nostro capogruppo, Licia Ronzulli, infatti intervenendo in Aula su un altro provvedimento aveva espresso alcune preoccupazioni che abbiamo rispetto alla campagna di vaccinazione. Il fatto che ci sia solo il 40% di over 65 o fragili vaccinati con la quarta deve spingere il governo a riprendere e a rafforzare la comunicazione pro vaccini perché, come dimostrano i fatti, il Covid non è scomparso. Nessuno auspica blocchi, ma non si deve abbassare la guardia.

Questo è il senso della posizione di Forza Italia anche rispetto a temi come il reintegro dei medici no vax. Ricordo che quando nacque il governo Draghi, dopo i disastri gestionali di Conte, noi di Forza Italia ci presentammo alla trattativa di governo con un piano vaccinale da 500mila dosi al giorno e sollecitammo strutture straordinarie che consentirono al Paese di affrontare quell’emergenza. Oggi per fortuna siamo in una fase diversa, ma c’è evidentemente bisogno ancora di cautela. Serve più scienza e meno incoscienza” ha concluso. (Vid/ Dire) 16:57 29-12-22