Energia. ARERA: a Gennaio elettricità -19,5% per la bolletta in tutela

(DIRE) Roma, 29 Dic. – Con il calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici e l’attuazione da parte di ARERA degli interventi del Governo contenuti nella legge Bilancio, per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela si riduce: -19,5%.

Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, spiega ARERA, per l’energia elettrica la variazione del -19,5% del prezzo finale della famiglia tipo (che risulta così di 53,11 centesimi di euro al kiloWattora, comprensivo delle imposte) è sostanzialmente legato alla diminuzione della voce energia (PE), -23,4%, ad adeguamenti della voce dispacciamento (PD) +0,4% e della voce perequazione (PPE) +3,2%.

Leggera variazione anche per l’annuale aggiornamento delle tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura), +0,3%. Rimasti invariati, ancora a zero, gli oneri generali di sistema per la famiglia tipo. (Ran/Dire) 18:53 29-12-22