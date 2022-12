Governo. Meloni record di domande, lei: “E poi dicono che non rispondo eh?”

(DIRE) Roma, 29 Dic. – Quarantacinque domande e tre ore di conferenza stampa. Giorgia Meloni batte il record di Mario Draghi (43 domande) e Giuseppe Conte (37) nel tradizionale – e lungo – incontro di fine anno con la stampa. “Ma quanto dura sta cosa?”, ha chiesto piu’ o meno alla 30ma domanda.

Poi ha portato le mani alle orecchie e ha mimato i partecipanti ai quiz di Mike Bongiorno. “Le so tutte, le so tutte…”. Alla fine le domande sono state quarantacinque. Lasciando l’auletta dei gruppi parlamentari, Meloni ha commentato sorridente al cronista della Dire. “Poi dicono che non rispondo alle domande…”. Curiosità spicciola. Per tutta la durata della conferenza stampa, tra appunti e dossier, la presidente del consiglio ha tenuto con se’ anche un rosario azzurro. (Rai/ Dire) 14:42 29-12-22