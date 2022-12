Manovra, è legge: il Senato approva il testo definitivo

, 28 Dicembre 2022, il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato sull’articolo 1 della Legge di Bilancio. A chiederla, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

La questione di Fiducia, istituto non previsto direttamente in Costituzione, disciplinato nei regolamenti interni di Camera e Senato e largamente utilizzato nella prassi istituzionale, è posta in genere su specifici progetti di legge considerati decisivi per l’attuazione del programma di governo.

, l’Aula del Senato con dichiarazioni di voto, voto di Fiducia e voto finale ha approvato il provvedimento. Il testo nel suo complesso passa con 107 sì, 69 contrari e un astenuto.

Con la Fiducia del Senato, il disegno di Legge sul Bilancio diventa a tutti gli effetti legge dello Stato.

MS