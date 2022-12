Roma, i Vigili del Fuoco ricevono il premio “Acquedotto d’Oro 2022”

Nel pomeriggio del 28 Dicembre, il Presidente del VII Municipio di Roma Capitale ha conferito il premio “Acquedotto d’Oro 2022” al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, per l’attività prestata in occasione dell’estinzione dell’incendio degli autodemolitori e delle aree attigue, in via Palmiro Togliatti lo scorso 9 Luglio.

Il premio è stato ritirato dal comandante, ing. Alessandro Paola in rappresentanza di tutto il personale VVF. La cerimonia di consegna si è svolta presso il teatro di Villa Lazzaroni, dove successivamente ha avuto luogo il concerto di fine anno “In canto di note”, eseguito dalla “Ensemble Europa in Canto”.

