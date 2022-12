Stop all’App Immuni dal 31 Dicembre

Dal 31 Dicembre si potrà disinstallare l’App Immuni, la piattaforma nazionale per la gestione di allerta covid-19. L’app è stata attiva per 1 anno e mezzo, dal 1 Giugno 2020. Il suo compito era quello di avvertire le persone che erano entrate in contatto con un positivo.

La notizia è stata resa nota dal Ministero della Salute, sottolineando che dalla stessa data verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato dal dicastero ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (fonte: tgcom24.it).

AO