USA, Tempesta d’inverno: Bilancio morti

12:00 – Sono in ginocchio gli Stati Uniti Nord orientali a causa della tempersta artica, che continua a imperversare sul Paese. Al momento il bilancio dei morti è di 69 persone. Nello Stato di New York, epicentro della crisi, nell’area di Buffalo si contano 37 decessi e il presidente Joe Biden ha approvato lo stato di emergenza. La dichiarazione firmata dal presidente sblocca fondi federali e mobilita l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema).

Al confine con il Canada, nella contea di Erie, le autorità confermano che la causa delle morti è accaduta per assenza di riscaldamento in casa. Altri sono stati trovati morti nelle loro auto o per strada. La Guardia Nazionale è andata porta a porta in alcune parti di Buffalo per aiutare le persone rimaste senza energia e cibo. (Fonte TGCom24)