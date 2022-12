Infrastrutture: Furgiuele (Lega), bene messa in sicurezza ss106 

“Bene la pubblicazione del bando di gara per i lavori di messa in sicurezza della strada statale 106 Jonica in provincia di Crotone, un intervento fondamentale per la manutenzione e messa in sicurezza della statale a tutela di tutti coloro che quotidianamente utilizzano questo collegamento.

Ancora una volta, e’ chiaro l’impegno del Mit e di Matteo Salvini, che ha dimostrato attenzione alle esigenze del territorio e alle necessita’ della regione Calabria, trasformando in fatti gli impegni presi in campagna elettorale con i cittadini della regione. Una prova, ancora, di buona politica della Lega”. Lo dice il deputato della Lega e segretario in commissione Trasporti, Domenico Furgiuele.