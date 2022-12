Ricerca. Ispi, Bernini: Congratulazioni a Cristoforetti e Gianotti per premio annuale

(DIRE) Roma, 30 Dic. – “Congratulazioni a Samantha Cristoforetti e Fabiola Gianotti per il premio annuale ISPI 2022. Un riconoscimento molto significativo, che invita a una seria riflessione su due questioni di estrema importanza. La prima riguarda la diffusione della cultura scientifica, che può diventare sempre più un vettore di cooperazione anche in un contesto di tensioni internazionali come quelle che stiamo vivendo.

La seconda richiama al ruolo di leadership che le donne possono e devono assumere nelle grandi collaborazioni scientifiche e di ricerca. Abbiamo grandi capacità e indubbie potenzialità da esprimere, proprio come brillantemente fanno, rappresentando l’Italia intera, Cristoforetti e Gianotti”. Lo dichiara il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. (Com/Red/ Dire) 15:48 30-12-22