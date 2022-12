10.00 – Drammatiche conseguenze per un incendio divampato in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato in provincia di Udine.

Le cause del rogo, accesosi intorno alle 02.30 della notte, sono ancora in fase di accertamento. Purtroppo una persona è morta e altre due sono rimaste intossicate.

Sul posto operano anche i Carabinieri della Compagnia di Udine e la Polizia della Questura di Udine come riferisce l’ANSA.

Federica Romeo