Meloni: “l’Italia non è la Repubblica delle banane”

Nella sua “super” conferenza stampa di fine anno, circa 45 domande per una durata di quasi 3 ore, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha voluto sottolineare ancora una volta che la linea del suo Governo è indiscutibilmente quella non fa sconti a coloro i quali non rispettano la legge. “Nelle prime settimane del nuovo anno ci occuperemo delle altre materie sulla sicurezza per difendere il principio di legalità di uno Stato che non è la Repubblica delle banane“.

Ovviamente palpabile è stata la soddisfazione per la Manovra Finanziaria appena varata che ha dimostrato la compattezza del Governo e che darà una boccata d’ossigeno non indifferente alle famiglie ed imprese italiane preoccupate per l’aumento dei costi dell’energia. “Una manovra con la quale cominciamo a mantenere gli impegni presi coi cittadini (…) che si dedica al futuro (…)“.

Nei rapporti del Nostro Paese con l’estero, adesso l’Italia deve recitare un ruolo di primo piano in Europa, quell’ Unione della quale fa parte come “socio” fondatore. Un’Europa per la cui “trasformazione” l’Italia deve essere indiscussa protagonista e non succube di decisioni altrui.

Per quel che riguarda il “pericolo” covid, Il Presidente del Consiglio ha tenuto a rassicurare che l’Italia ha già predisposto il tampone per tutti coloro che arrivano dall’ estremo Oriente ma che questa misura rischia di essere poco efficace se non attuata a livello europeo, in quanto le persone in arrivo dalle zone a rischio non sempre entrano nel Nostro Paese in maniera diretta ma spesso “transitano” in altre città europee.

“Un confronto proficuo e interessante. Ringrazio tutti gli intervenuti e i tanti spettatori che hanno voluto seguire la diretta“. Questa la riflessione di Giorgia Meloni al margine dell’incontro di fine anno con la stampa.

