Muore a 95 anni Papa Bendetto XVI

Si spegne alle 09:34 del mattino il Papa emerito Benedetto XVI, 265esimo papa della Chiesa Cattolica. Nacque il 16 Aprile 1927, Sabato Santo, a Marktl, in Baviera. Domenica 24 Aprile 2005 si tenne in piazza San Pietro la messa per l’inizio del ministero petrino di Benedetto XVI, il quale si ritirò dal pontificato il 28 Febbraio 2013.

Sempre presente accanto a Papa Giovanni Paolo II, seguì nei suoi anni anche l’attuale Papa Francesco.

La vasta produzione teologica di Papa Bendetto XVI è caratterizzata dalla ricerca di una nuova unione tra fede e ragione, con riferimento soprattutto all’incontro, considerato non casuale ma intrinsecamente necessario, tra il messaggio biblico e il pensiero greco.

Rimarrà sempre nei cuori dei fedeli “l’abbraccio dei due papi” in occasione della canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II svoltasi a Piazza San Pietro il 27 Aprile 2014.

SM