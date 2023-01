Georgieva (FMI): 2023 duro per economia mondiale

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) le tre grandi economie mondiali, USA, UE e Cina, stanno tutte rallentando contemporaneamente, circostanza questa che si tradurrebbe in un anno più duro del precedente 2022, per l’economia di tutto il mondo.

Questo il pensiero di Kristalina Georgieva, Direttrice Generale dell’FMI, che aggiunge una preoccupazione in più verso l’economia dell’Unione Europea in quanto colpita duramente dalla guerra che si sta combattendo in Ucraina.

Secondo l’alto funzionario la metà degli stati che compongono l’UE l’anno che verrà sarà in recessione economica. “Per la maggior parte dell’economia mondiale, questo sarà un anno duro, più duro di quello che ci lasciamo alle spalle”. Sempre secondo la Georgieva, intervistata dalla CBS, gli unici che potrebbero scampare questa situazione sono gli Stati Uniti. Effettivamente sono quelli che dal conflitto in Ucraina, al momento, stanno perdendo economicamente meno, anzi l’inflazione che preoccupava fortemente l’amministrazione americana si è ridotta nell’ultimo periodo di diversi punti percentuali.

