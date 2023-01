La Croazia è nell’Area Schengen

Oggi, 1 Gennaio 2023, la Croazia entra a tutti gli effetti a far parte dell’area Schengen, lo spazio di libera circolazione europea e da oggi l’ euro è moneta ufficiale negli scambi commerciali e nelle transazioni economiche. La Croazia, membro dell’Unione Europea dal 2013, ha richiesto di entrare nell’area Schengen nel 2015 e di adottare l’euro nel 2017.

Da quel momento è iniziato un lungo periodo di analisi della stabilità economica croata e del suo apparato di sicurezza da parte delle istituzioni europee, conclusosi con un parere favorevole su entrambe le questioni.

L’euro pertanto sostituisce la kuna croata e la Croazia è il ventesimo paese ad adottare la moneta unica europea, dopo la sua prima introduzione avvenuta nel 2002.

L’adattamento alla moneta unica, iniziato a settembre 2022 con l’obbligo di esposizione dei prezzi dei beni in entrambe le valute, resterà in vigore per tutto il 2023. Per i pagamenti in contanti il periodo di transizione durerà invece fino al 14 gennaio 2023.

La Croazia è il 27esimo paese a entrare nell’area Schengen. Il suo ingresso comporta la rimozione dei controlli di frontiera al confine con i paesi dell’ area e la libera circolazione al loro interno.

Miriam Sgrò