22.10 – Una 24enne cittadina israeliana è stata vittima nella serata di ieri di una violenta aggressione. La giovane turista, in quello che sembrerebbe un tentativo di furto, sarebbe stata colpita più volte, pare ad un fianco. E’ ricoverata in ospedale le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nella zona della Stazione Termini, pare nei pressi delle macchinette erogatrici dei biglietti. Il malvivente si è dato alla fuga.

Federica Romeo