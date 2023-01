Il CONI, su proposta della Commissione Benemerenze Sportive, ha conferito, nel corso della Cerimonia del 28 Dicembre 2022 svoltasi presso il Teatro Cilea, le Stelle d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2022.

Il 28 Dicembre 2022 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, si è svolta la manifestazione di consegna delle Benemerenze Sportive a Società, Dirigenti, Atleti e Tecnici che sono convenuti da tutta la Calabria per questo importante evento che chiude l’anno sportivo.

In un Teatro Cilea animato da ragazze e ragazzi con le loro tute multicolore, in rappresentanza delle varie discipline sportive, si sono alternati sul palco a ricevere le Benemerenze Tecnici, Atleti, Dirigenti e Società.

Hanno presieduto la cerimonia il Presidente del CONI Calabria Avv. Maurizio Condipodero ed il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Calabria Dott. Antonino Scagliola.

Nella qualità di Dirigenti hanno ricevuto la Stella D’Oro al Merito Sportivo anche i Maestri del Lavoro Principe Genesio del Consolato Provinciale di Cosenza e Zampaglione Antonino del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria.

Il MdL Principe Genesio, insignito della Stella al Merito del Lavoro nell’anno 2000, Brevetto 40410, per il Consolato Provinciale di Cosenza per i suoi meriti lavorativi, ha inoltre ricevuto la Medaglia d’Argento AVIS come donatore, le Stelle di Bronzo e d’Argento dal CONI per meriti sportivi e Benemerenze nei vari impegni sportivi come Cronometrista.

Sempre per i suoi impegni in campo sportivo, gli è stata conferita quindi la Stella d’Oro, massima onorificenza al Merito Sportivo.

Il MdL Zampaglione Antonino, insignito della Stella al Merito del Lavoro nell’anno 1999, Brevetto 39420, per il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria per i suoi meriti lavorativi, è stato Arbitro effettivo a livello regionale, Assistente Arbitrale nelle varie serie calcistiche, Osservatore Arbitrale, componente del Consiglio Direttivo della Commissione Arbitri della Calabria, Presidente del Comitato Provinciale ANSMeS di Reggio Calabria e Premio Nazionale A.I.A.

Già Stella di Bronzo e d’Argento al Merito Sportivo, premi ed attestati vari hanno contribuito ad assegnargli il riconoscimento della Stella d’Oro al Merito Sportivo. Il Console Metropolitano di Reggio Calabria Nicola Morabito, nella funzione di Vice Console regionale a nome del Console regionale Saverio Capria e di tutte le Maestre ed i Maestri Calabresi, porge i suoi sentiti auguri ai premiati con l’auspicio che essi possano raggiungere sempre migliori traguardi.

Console Nicola Morabito