A pesca di gamberi ma tira su un polpo gigante

Quello che è successo a una pescatrice canadese ha dell’incredibile. In una giornata come tante in quel dell’isola di Vancouver, la pescatrice B.S. insieme a qualche amico stava preparando alcune trappole per la pesca al gambero. Quello che è successo da lì a poco ha però dell’incredibile. Nel momento in cui stavano issando a bordo una delle cassette precedentemente calate, ci hanno trovato avvinghiato un enorme polpo rosso. Non credendo ai loro occhi, la prima cosa che hanno pensato bene di fare è stata quella di estrarre il proprio smarthphone per immortalare la scena. «Ha resistito per due o tre minuti, non è passato molto tempo e poi si è semplicemente lasciato andare e ha nuotato via», ha riferito la ragazza. Qualche sentore che le cose non stessero andando come sempre, in effetti lo aveva avuto nel momento in cui stava tirando su la trappola: «Era davvero troppo pesante», ma tutti pensarono fosse piena di gamberi, mai ad una rarità come questa. B. ha immediatamente pubblicato il video sui social e ha ricevuto più di 40 milioni di visualizzazioni in un pochi giorni. Per quanto riguarda le dimensioni di questo polpo gigante, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, secondo la letteratura scientifica, le massime dimensioni alle quali una piovra può aspirare sono di 2 metri e mezzo di diametro per 30 chili di peso. Ma qualche caso eccezionale ci può sempre stare. In fondo, è sempre l’eccezione quella che conferma la regola. Infatti nel 1912, nella costa californiana degli Stati Uniti, è stato pescato un polpo ancora più grosso di quello che ha tirato la pescatrice canadese. Pesava 125 chili e, sempre secondo i quotidiani dell’epoca, aveva un diametro di poco inferirore ai 10 metri. Plinio, a ben guardare, non aveva esagerato di tanto! Di seguito il link del viedo dell’incredibile pesca: https://www.itemfix.com/v?t=swmlv1&jd=1

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”