Capodanno al Muso Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Boom di ingressi per iniziare il 2023

Boom di ingressi per il primo giorno del 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. In coincidenza con la prima domenica del mese con ingresso gratuito istituita dal Ministero della Cultura, al MArRC sono stati registrati ben 2391 ingressi, confermando la forte attrattività delle ricche collezioni e dei magnifici Bronzi di Riace.

«In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura, il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano» ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il Museo reggino sarà aperto anche oggi 2 gennaio, con orario continuato fino alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30.

«Il 2022 – commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – è stato un anno straordinario. Si è celebrato il Cinquantesimo anniversario della scoperta di Bronzi di Riace. Ancora per alcuni mesi sarà una grande opportunità, che abbiamo trasformato in un’occasione di promozione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale calabrese, in un’attività corale con la Regione Calabria, la Città Metropolitana, i Comuni di Reggio Calabria e Riace, la Camera di Commercio e tante altre istituzioni. Il primo giorno del nuovo anno offre i migliori auspici anche per il 2023. Grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” voluta dal Ministero della Cultura, un flusso continuo di persone ha attraversato le sale espositive del MArRC, concludendo la visita dinanzi ai meravigliosi Bronzi di Riace e di Porticello. A fine giornata è stato registrato l’ingresso di ben 2391 persone – continua il direttore. Il mio ringraziamento va a tutto il personale, che si è impegnato non solo in questa apertura straordinaria, ma che sta lavorando per tenere il Museo aperto al pubblico senza interruzioni dallo scorso 20 dicembre».

Il Museo sarà chiuso domani 3 dicembre e riaprirà secondo l’orario ordinario a partire da mercoledì 4 dicembre, giornata con biglietto dedicato a prezzo ridotto per l’iniziativa “Mercoledì al MArRC”.

Si ricorda che l’ingresso al Museo per i giovani visitatori fino ai 18 anni è sempre gratuito.