Trento: sequestro di 1 kg di cocaina ed arresto di 3 persone

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza pubblica ed alla prevenzione dei reati in genere, nei giorni scorsi, i Finanzieri del Gruppo di Trento hanno sequestrato 1 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed arrestato 3 persone di nazionalità marocchina, i quali, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, percorrevano una delle principali arterie di ingresso nel capoluogo trentino.

Nel corso dei controlli stradali di routine, le Fiamme Gialle, dopo aver intimato l’alt al conducente del citato autoveicolo, hanno proceduto ad eseguire le necessarie operazioni di riscontro dei documenti dei passeggeri, avvalendosi delle banche dati consultate tramite l’utilizzo dei tablet in uso alla Guardia di Finanza.

Proprio l’eccessivo nervosismo manifestato da uno dei soggetti controllati ha indotto i Finanzieri ad eseguire un più accurato controllo dell’autovettura, così rinvenendo, occultata all’interno del vano batteria posto nel bagagliaio, un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 1 kg.

La sostanza stupefacente sequestrata, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 4.500 dosi, una volta vendute al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 270.000 euro.

I tre fermati, dell’età di 40, 36 e 27 anni, tutti dimoranti in provincia di Bergamo, sono stati quindi tratti in arresto in flagranza di reato e, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica, associati presso la Casa Circondariale di Trento.

L’attività si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controlcocaina sequestrata a Trentolo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Trento in prossimità delle festività natalizie incentrata, tra l’altro, al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti. In osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 188 si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Trento in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 188/2021.