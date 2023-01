Un Falò arcobaleno per accogliere la Befana al Castello di Lunghezza nel Fantastico Mondo di Babbo Natale e per tutte le nonne si festeggia “Befanonna”

Un falò arcobaleno per salutare l’arrivo dell’Epifania. Al Castello di Lunghezza la fantasia non ha limiti e il 6 gennaio si festeggia il “Trionfo della Befana” al Fantastico Castello di Babbo Natale, che chiude i battenti per riaprire poi in primavera con tante magiche novità. Una giornata speciale, colorata, divertente, unica, per incontrare la cara nonnina che sarà accolta da Babbo Natale, pronto a cederle la sua slitta per farla riposare dopo il lungo viaggio attorno al mondo fatto in sella alla celebre e tradizionale scopa di saggina. Tante iniziative, spettacoli, eventi e la grande parata con il popolo delle feste: Santa Claus e l’amata vecchina dal vestito rattoppato insieme ad elfi, orsi polari, leprecauni, pupazzi di neve, abeti viventi, eroi delle feste, babbi color e principesse pazze! E per tutte le nonne arriva “Befanonna”, un omaggio a queste figure fantastiche che si prendono cura dei nipoti con tanto amore e che potranno entrare gratuitamente al Castello per festeggiare insieme ai bimbi il nuovo anno all’insegna della fantasia e della creatività che aiutano a sognare ad occhi aperti.

Comunicato Stampa