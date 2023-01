Arriva “Un Calzino a 4 zampe”. A Zoomarine la Befana regala dolci ai bambini e raccoglie cibo e accessori da donare agli animali dei rifugi

Evento solidale per responsabilizzare all’importanza del riuso e riciclo per la sostenibilità ambientale, con tante giochi, attrazioni e sorprese

Un po’ strega e un po’ fata, la nonnina che vola in sella alla sua scopa è da sempre uno dei personaggi più amati dai bambini. Tra calze colme di dolci per i più buoni, e di carbone per quelli più monelli, quest’anno la befana al parco Zoomarine sarà decisamente speciale poiché dedicata anche a cani, gatti, conigli, pappagalli, che popolano la vita quotidiana di numerose famiglie. Nasce l’iniziativa “Un calzino a 4 zampe”, che si svolgerà il 6 gennaio, con lo scopo di far capire che si può restituire una nuova vita agli accessori pet non più utilizzati e pronti per essere rimessi in circolo perseguendo il concetto di riuso e riciclo così importanti per la sostenibilità ambientale. Una operazione solidale che invita, quindi, i visitatori a donare ciotole, cucce, farmaci e giochi, che saranno consegnati direttamente ai volontari dei rifugi che si occupano di curare gli animali meno fortunati unitamente ai pasti donati dai fondatori di LovBau. Inoltre i bambini che porteranno simbolicamente un proprio calzino potranno riempirlo gratuitamente con snack e gadget, messi a disposizione dagli esperti del food della Vitakraft, da portare a casa per i propri compagni di avventura con i baffi e per questa buona azione Zoomarine donerà ai bimbi un tour gratuito al parco con “Amici di Zampa” e “La foresta dei Pappagalli”. Tanti pasti Presenta anche la realtà del food LovBau, felice di donare tanti pasti.

Tante poi le sorprese per i più piccini nella giornata dell’Epifania a Zoomarine: dalla pista per il ghiaccio, alle attrazioni ,al divertente percorso Zoolights, le luminarie interattive, alla possibilità di incontrare davvero la cara vecchina pronta a regalare dolci e caramelle e far salire tutti sulla sua gigantesca scopa di saggina per scattare magiche foto ricordo prima di volare di nuovo nel cielo.

Info www.zoomarine.it

