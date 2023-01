F1: Schumacher compie 54 anni

Il Pilota Tedesco della Ferrari, della casa di Maranello, compie oggi 54 anni, ricordano tutti il terribile incidente avuto sulla neve che lo sta tendendo lontano dalle corse, fortunatamente il pilota sta bene ed è sempre sotto controllo della sua famiglia e dei medici dell’ospedale. Sono passati esattamente nove anni dal maledetto incidente sugli sci. Dal 29 dicembre 2013 c’è uno strettissimo riserbo sulle condizioni di salute del campione tedesco a cui, oltre ai familiari più stretti, possono far visita soltanto pochissime persone.

C’è moltissimo rispetto e sempre molto rispetto per il pilota da parte della scuderia Ferrari, come ha ricordato il presidente della Fiat John Elkann nella sua ultima intervista, affermando parole sempre piene di emozione e molto affetto sia per Michael che per la sua splendida famiglia. Tutti i tanti tifosi della Ferrari e della Formula I sperano sempre di poterlo vedere presto e tornare a parlare delle tante emozioni che con la sua macchina, sfrecciando a grande velocità sui tanti circuiti, ha fatto vivere sempre restando sempre umile e professionale. (cit. ANSA) (foto di repertorio)

VB