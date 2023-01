Saldi invernali. Ottimismo nonostante la crisi

Santagada, Confcommercio Calabria: “Spesa media 110 € euro a persona. In crescita rispetto allo scorso anno. Forte la fiducia nei negozi di vicinato”

Cosenza 3/01/2023. Il 5 Gennaio è la data ufficiale prevista dalla Giunta regionale per l’avvio dei saldi invernali. Una durata complessiva di 60 giorni con termine il 6 marzo.

Dopo un Natale incerto a livello di consumi, complice la crisi energetica e la crescente inflazione, per i saldi si avverte un timido ottimismo legato ad una crescente fiducia verso i negozi di vicinato.

In termini di spesa l’Ufficio Studio di Confcommercio ha stimato che i cittadini calabresi spenderanno 110 € a testa negli acquisti in saldo in crescita del 10% rispetto allo scorso anno.