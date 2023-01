Golf: Rahm, credo che altri giocatori passeranno alla Superlega

John Rahm in una sua recente intervista ha dichiarato: “Credo ci saranno altri giocatori destinati a passare alla Superlega araba, ma i cambiamenti intrapresi dal PGA Tour vanno nella direzione giusta. Continua affermando “Personalmente non ho alcun problema con chi ha deciso di passare alla LIV Golf, rispetto la loro scelta”.

Alla vigilia del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour in programma alle Hawaii dal 5 all’8 Gennaio, questa la posizione di Jon Rahm, ex numero 1 al mondo (oggi è quinto nel world ranking) e tra i golfisti che hanno respinto le avances della LIV Golf. Il Golf è uno sport al quale molti si stanno avvicinando e che sta facendo moltissimi appassionati nell’ultimo periodo, possono farlo ragazzi e ragazze di tutte le età. (fonte ANSA)

VB